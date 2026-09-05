Mandragora: “Gol difficile, parte del mio cuore resta a Firenze. Con il Toro avevo un discorso in sospeso”

05/09/2026 | 17:24:25

Mandragora ha parlato a Dazn dopo la sfida tra Fiorentina e Torino: “Una grandissima emozione, ma anche un dispiacere perché ho lasciato parte del mio cuore qua a Firenze. Bello ma allo stesso tempo difficile. Perché ho scelto il Torino? Avevo lasciato qualcosa in sospeso e volevo riprenderlo. Voglio lottare con i compagni per fare un’annata positiva. Una grandissima emozione, ma anche un dispiacere perché ho lasciato parte del mio cuore qua a Firenze. Bello ma allo stesso tempo difficile”.

foto x torino