Mandragora: “Due finali di Conference perse? Ora basta, abbiamo voglia di rivalsa”

07/05/2025 | 17:11:22

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora si è espresso verso la gara contro il Real Betis di Conference League. “Le finali perse? Sarà sicuramente una motivazione in più, ma tutto passa da domani. Crediamo nella rimonta, ci giocheremo la vita col coltello tra i denti e davanti alla nostra gente, che ci darà una mano come dodicesimo uomo. Sulla voglia di finale: “Arrivare a tre finali e vivere sempre l’epilogo negativo non è piacevole per nessuno. Ma allo stesso tempo ho sempre parlato di voglia di rivalsa, il calcio ti dà sempre un’opportunità. Io e la squadra metteremo tutto quello che abbiamo, poi vedremo”.

FOTO: Instagram Fiorentina