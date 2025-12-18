Mandragora: “Dobbiamo uscire da questa situazione, servono fatti, non parole”

19/12/2025 | 00:05:45

Rolando Mandragora, capitano della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la sconfitta a Losanna.

Queste le sue parole: “Dobbiamo trovare il modo di reagire e di uscire da questa situazione. L’episodio della fascia non fa bene, ma ci tenevo a metterci la faccia per chiarire l’equivoco. Ora dipende solo ed esclusivamente da noi, dobbiamo reagire ed uscire da questo momento terribilmente complicato. Purtroppo non riusciamo a riportare in campo quanto detto e fatto in allenamento. Non riusciamo a farlo e siamo molto arrabbiati per questo. Dobbiamo trovare la forza e scavare dentro noi stessi per uscire da questo momento”.

Per poi concludere: “Dobbiamo fare fatti e non parole. Ora mancano le prestazioni e dobbiamo solo trovare la forza per uscire da questa situazione, che al momento non troviamo. Facciamo fatica a fare tutto, non reagendo in situazioni difficili e complicate”.

Foto: sito Fiorentina