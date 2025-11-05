Mandragora conferma: “Ho l’accordo per il rinnovo fino al 2028. Noi calciatori siamo i primi responsabili”

05/11/2025 | 19:34:58

Mandragora ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Mainz: “Sicuramente è un momento difficile e che non ci aspettavamo neanche noi, ci troviamo nella peggiore situazione di classifica. Siamo in mezzo alla tempesta ma dobbiamo restare in piedi e dobbiamo reagire anche con l’entusiasmo che ci ha portato il mister, con umiltà e fame. Ora dobbiamo portare la Fiorentina fuori dal fondo classifica quanto prima. Siamo responsabili, forse i primi, e dobbiamo uscirne, le critiche sono giuste e dobbiamo tramutarle in complimenti e applausi. Riguardo a Pioli è difficile entrare nel dettaglio in cosa non ha funzionato, abbiamo cercato di segurilo ma non siamo riusciti ad incastraci con i risultati che poi sono quelli che contano e ci dispiace per come è andata. Dobbiamo lavorare per uscire dai bassifondi della classifica. Rinnovo? Ho trovato l’accordo da qualche giorni con la società, siamo sempre stata in simbiosi e la mia volontà è sempre stata di restare a Firenze che è diventata ormai casa mia. La durata? Fino al 2028” ha detto confermando la nostra indiscrezione”.

Foto: Instagram Fiorentina