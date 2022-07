Mandragora: “Arrivati giocatori di livello, puntiamo a far bene”

La Fiorentina dopo cinque anni torna a giocare una competizione europea. Per farlo la squadra viola si è rafforzata ulteriormente sul mercato. Dopo l’arrivo di Jović anche quello di Dodò e di altri tasselli importanti per il tecnico Italiano. Fra questi anche Rolando Mandragora, che nel corso del ritiro è intervenuto in conferenza stampa. Queste sono state le sue parole



Sono arrivati dei nuovi giocatori come Jovic e Dodo, cosa ne pensa?

“Sono arrivati giocatori di livello e sono contento: dobbiamo lavorare per centrare i nostri obiettivi”

Crede che debba segnare più gol?

“Assolutamente, devo ambire a segnare più gol con il mister. Ci sto lavorando e spero che possano arrivare più gol e soddisfazioni quest’ano”.

A livello di condizione come si sente attualmente?

“Siamo nella seconda fase di ritiro e stiamo mettendo benzina per gli impegni futuri di inizio campionato”

Quali sono i concetti che hai appreso subito?

“Sono concetti nuovi rispetto a quelli a cui ero abituato, molto offensivi, di verticalità e di cambio gioco che sto apprendendo con il tempo e con il lavoro”

Avendo conosciuto l’ambiente Juve, si sente pronto ad affrontarla?

“Qui ho trovato una piazza ambiziosa, molto calorosa. Sulla Juve non ho nulla da dire, sono un giocatore della Fiorentina e sono contento di essere qui”

Ci sarà subito un tour de force sin dalla prima giornata...

“Ci stiamo preparando, dobbiamo pensare step by step. Essere testa dt serie? Importante, ma occhio a certe squadre in Europa”

Ha già pensato ad un’esultanza?

“Vorrei senz’altro esultare con la Curva Fiesole”

foto: Twitter Fiorentina