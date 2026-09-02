Mandragora: “Al Torino avevo lasciato qualcosa in sospeso. Torno volentieri per dare una mano a tutti i miei nuovi compagni”

02/09/2026 | 13:45:00

Il nuovo calciatore del Torino, Rolando Mandragora, ha parlato ai media presenti al suo arrivo al Filadelfia. Queste le sue parole:

“Un bell’effetto rivedere il Filadelfia, sono contento. Avevo lasciato qualcosa in sospeso e sono felice di essere tornato. Perché ho deciso di tornare? Qui sono sempre stato bene, l’ho detto tante volte. Torno volentieri per dare una mano a tutti i miei nuovi compagni”.

Foto: Facebook Torino