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Mandragora: “Al Torino avevo lasciato qualcosa in sospeso. Torno volentieri per dare una mano a tutti i miei nuovi compagni”

02/09/2026 | 13:45:00

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Il nuovo calciatore del Torino, Rolando Mandragora, ha parlato ai media presenti al suo arrivo al Filadelfia. Queste le sue parole:
“Un bell’effetto rivedere il Filadelfia, sono contento. Avevo lasciato qualcosa in sospeso e sono felice di essere tornato. Perché ho deciso di tornare? Qui sono sempre stato bene, l’ho detto tante volte. Torno volentieri per dare una mano a tutti i miei nuovi compagni”.
Foto: Facebook Torino