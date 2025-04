Mandas sull’episodio del fumogeno: “Ho sentito caldo, ma non dolore. Avevo solo paura”

Nel post partita di Genoa-Lazio, ai microfoni di Lazio Style Channel, il portiere greco dei biancocelesti Mandas ha commentato il momento in cui è stato colpito da un fumogeno, intorno al quarto d’ora del primo tempo: “Avevo paura, mi ha toccato la schiena ho sentito caldo ma non dolore, avevo solo paura. Non era facile oggi, il campo era difficile, si scivolava. Torniamo con 3 punti importantissimi, siamo vicini per andare in Champions il prossimo anno.

Livello mentale? Non c’è tempo, in campo pensi molte cose, c’è tempo quando si è in preparazione. Giochiamo per andare in Champions, non c’è tempo per pensare agli errori, ai passaggi sbagliati, la prossima sarà molto importante. Contano i tre punti adesso, solo questo.

Sull’eliminazione in Europa League: “Peccato, non siamo stati bene dopo il Bodo ma la stagione non è finita, le partite sono importanti per andare in Champions”.

Foto: Instagram Mandas