Mandas si presenta alla Lazio: “Felice di poter lavorare con grandi portieri come Provedel e Sepe”

Conferenza di presentazione in casa Lazio di Christos Mandas, che sarà il terzo portiere della Lazio.

Queste le sue parole: “Volevo ringraziare per le belle parole e per il benvenuto. Sono contento di essere in un grande club e spero di continuare così”.

Idolo e punti di riferimento? “Sono felice di lavorare con Provedel e Sepe, per i portieri del passato invece faccio riferimento a Buffon”.

Punti di forza e su cosa deve migliorare? “Posso giocare molto bene con i piedi, so di essere in un grande club a livello internazionale. Dobbiamo cercare di conquistare più trofei e titoli possibili”.

Foto: twitter Lazio