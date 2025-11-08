Mandas, perché il sacrificio è (quasi) inevitabile

08/11/2025 | 17:30:27

La Lazio ha ritrovato il miglior Provedel, rigenerato dalla cura Sarri e protagonista di sei clean sheet in dieci partite. Provedel è ovviamente l’indiscutibile titolare, una situazione che rende praticamente inevitabile il sacrificio di Christos Mandas nelle prossime sessione di mercato, a partire da quella di gennaio. Il greco classe 2001 ha un lungo contratto fino al 2029, ma non è certo questo il problema. Il problema è che Mandas nella scorsa stagione si era ritrovato a fare il titolare e non accetta questa situazione di eterna riserva, alla sua età vorrebbe avere spazio e visibilità. Non essendoci margini di manovra sulla titolarità di Provedel, considerato che la Lazio è fuori dall’Europa, la cessione sembra inevitabile e su questo argomento Mandas non ha intenzione di cambiare idea. Recentemente il club biancoceleste ha respinto proposte da 10 milioni più bonus, la richiesta era superiore, c’erano stati sondaggi dalla Premier e non solo. Adesso la Lazio potrebbe prendere in considerazione una cifra più alta, ammesso che ci sia una proposta del genere. Tutto questo perché Mandas non vuole stare troppo tempo ai margini senza la minima chance di giocare.

Foto: Instagram Mandas