Mandas para un rigore, poi la Lazio sbanca Venezia con Zaccagni e Noslin. Biancocelesti al comando con Roma e Inter

19/09/2026 | 22:35:35

Il match conclusivo del sabato di Serie A è stato, in linea con tutte le altre gare di campionato, giocato a viso aperto, con ritmi altissimi, tante occasioni e nessuna pausa. Nel corso dei primi 45 minuti, si è lasciato preferire il Venezia, sembrato più in palla specialmente dopo il rigore conquistato da Adams. Nell’episodio, nettissimo ai fini del regolamento, Mandas travolge il nigeriano, non lasciandogli scampo di tiro. Sul dischetto si presentano Adams e Yeboah, ma dopo una mini riunione in cui è intervenuto anche Stroppa, la decisione è ricaduta sull’ecuadoriano che, a botta sicura, ha scoccato una freccia di sinistro e ben angolata, parata splendidamente da Mandas. Sarà solo l’inizio di un tiro al bersaglio da parte dei giocatori lagunari, costantemente respinti dai prodigiosi salvataggi del portiere greco. Nella ripresa è tutto un altro canovaccio. La Lazio approccia meglio uscita dagli spogliatoi e al 51esimo conquista il secondo calcio di rigore della serata. Dagli undici metri si presenta capitan Zaccagni ed è glaciale a indirizzare il pallone nell’angolino alto, dove Stankovic non può arrivare. Passano appena nove minuti e la squadra di Gattuso trova il raddoppio sugli sviluppi di cross. Nuno Tavares pennella dalla sinistra per la testa di Noslin, abile a battere il portiere serbo. Nei restanti minuti, Adams ha due occasioni per rimettere in partita il Venezia ma non riesce a essere pericoloso. Termina 0-2 per i capitolini, che vanno in testa a pari merito della Roma e dell’Inter. Per i lagunari, invece, è notte fonda: quinta sconfitta consecutiva e ultimo posto in classifica.

Foto: Instagram Mandas