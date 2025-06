Mandas: “Non sapevo che sarei arrivato alla Lazio. I miei compagni si sono congratulati”

19/06/2025 | 15:46:48

Il portiere della Lazio Christos Mandas si è raccontato al format “Build Up” di Athletiko soffermandosi sul derby: “Non sapevo nemmeno che sarei diventato un giocatore della Lazio. Ho detto al mio allenatore che volevo giocare in Italia e lui ha concluso l’accordo non appena la Lazio si è fatta avanti, senza dirmi nulla. Improvvisamente i miei compagni di squadra di Creta si sono congratulati con me per il grande passo”.

Foto: Instagram Mandas