Mandas in Paideia per le visite mediche con la Lazio

Altre visite mediche in casa Lazio. Dopo quanto raccontato nelle ultime ore, la società biancoceleste ha accolto a Roma il portiere ormai ex OFI Creta Christos Mandas. In mattinata il portiere classe 2001 si è recato in Paideia per le visite mediche.

Foto: Twitter Lazio