Mandas: “Felice per la chance avuta. Futuro? Valutiamo più avanti, non voglio creare problemi”

05/12/2025 | 00:10:34

Christos Mandas, portiere della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan.

Queste le sue parole: “Sono pronto per aiutare la squadra quando c’è bisogno. oggi è stata una bella partita: importantissimo aver giocato, sono contento”.

Avete fatto gruppo? “Il gruppo è unito, ci aiutiamo: questa è il nostro modo di lavorare. Questa è la nostra forza, siamo un bel gruppo: è importante, andiamo avanti così”.

Cosa è cambiato dalla partita di sabato? “Siamo stati più compatti, anche nelle uscite. Abbiamo visto in video gli errori, ma anche a Milano avevamo fatto una buona gara”.

Valuti un prestito per giocare? “Non ho parlato col club. Io sono concentrato sul lavoro e aspetto il momento: solo cosi posso migliorare, ma non ho parlato con nessuno. Non voglio creare problemi in questo bel clima che c’è. Voglio aiutare la squadra”.

Foto: sito Lazio