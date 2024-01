Steve Mandanda ha accettato la proposta di prolungamento di un anno che lo Stade Rennais gli ha presentato. Secondo quanto riportato da L’Equipe, arrivato in Bretagna nell’estate del 2022, il 38enne portiere della Nazionale, che conta 35 presenze con la Francia e un Campionato del Mondo, ha rinnovato il proprio contratto in scadenza a fine stagione per un altro anno, fino a giugno 2025.

Foto: Instagram Stade Rennais