Mandanda, dal record di presenze con l’OM fino al Mondiale: la carriera del portiere francese

10/09/2025 | 20:00:35

Steve Mandanda ha detto addio al calcio giocato. Lo ha fatto oggi, 10 settembre 2025, mediante un’intervista all’Équipe. Il portiere francese classe ’85, dopo aver rifiutato le avance di Le Havre, Lorient, Guingamp, Brest, Montpellier, appende i guantoni al chiodo dopo una grande carriera ricca di successi, che siamo pronti a ripercorrere. Cresciuto nelle giovanili del Le Havre, debutta in prima squadra nel 2005. Nel 2007 si trasferisce all’Olympique Marsiglia, diventandone capitano e simbolo. Una storia d’amore lunga 14 anni, in cui “Frenchie” colleziona 613 presenze, vincendo 1 Ligue 1, 3 Coppe di Francia, 2 Supercoppe di Francia e, a livello individuale, ben 5 premi di miglior portiere del campionato. Dopo una breve esperienza al Crystal Palace (stagione 2016-17), torna al Marsiglia fino al 2022, prima di chiudere la carriera con il Rennes. Con la nazionale francese, Mandanda ha conquistato 1 Mondiale (2018) e 1 Nations League (2021).

Foto: Instagram Mandanda