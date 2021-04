Mancuso sulle orme di Caputo: un’altra doppietta per sognare la Serie A

Nonostante il pareggio di ieri dell’Empoli contro il Chievo Verona per 2-2 nel recupero della 32a giornata, la squadra toscana si avvicina ulteriormente alla promozione in Serie A con 7 punti di vantaggio dalla terza classificata e quattro giornate dal termine.

La promozione dell’Empoli sta passando da un attaccante che di Serie B se ne intende, Leonardo Mancuso, autore anche ieri di una doppietta. Mancuso è arrivato a quota 19 gol in campionato consacrandolo come bomber dell’Empoli e dietro solo a Coda (21) del Lecce per la classifica capocannoniere della Serie B. Leonardo Mancuso sta emulando le gesta di Ciccio Caputo che due anni fa portò a suon di gol l’Empoli in Serie A confermandosi nella massima serie e l’eventuale promozione dei toscani potrebbe consacrare Mancuso anche nel grande calcio.

Foto: Twitter Empoli