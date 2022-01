Mancuso nemmeno in panchina: è un promesso sposo del Monza

Leonardo Mancuso non sarà nemmeno in panchina nel match di questa sera dell’Empoli contro l’Inter. L’attaccante 29enne, come vi abbiamo raccontato, è un promesso sposo del Monza. Un sogno estivo dei brianzoli che ora è pronto a diventare realtà.

FOTO: Instagram Empoli