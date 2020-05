Mancosu: “Quattro vittorie per la salvezza. Futuro? I matrimoni si fanno in due”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Marco Mancosu, capitano del Lecce, ha parlato di diversi argomento: “Si ripartirà? Così sembra, però la salute è l’unico bene da tutelare. Nel caso, il campionato dovrà continuare con le stesse regole, non sarebbe giusto cambiare in corsa con stravolgimenti come playoff e playout. Il Lecce vuole giocare sino in fondo, accettando solo il verdetto della classifica finale. È una situazione inedita. Per due mesi noi calciatori siamo stati lontani dal campo, senza disputare neppure una partitina. Sarà come resettare tutto, verrà fuori qualche sorpresa, disputando in piena estate una partita ogni tre giorni. Salvezza? Qualche giorno fa, nello spogliatoio Falco proponeva una sua tabella: 4 vittorie per restare in A, con 37 punti. Chissà se basteranno. Ci saranno molti fattori variabili che peseranno sui restanti 12 incontri. Futuro? I matrimoni si fanno in due. Valuterà il mio procuratore Kael Grimaldi: anche quand’ero in C, puntava sulla mia svolta da protagonista in Serie A. A Lecce sto benissimo.”

