Jacopo Manconi si trasferisce in prestito dal Perugia alla Giana Erminio. Come si legge in un comunicato ufficiale del club, “l’A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Jacopo MANCONI, che arriva in prestito dall’A.C. Perugia calcio sino al 30 giugno 2020“. In Umbria, l’attaccante ha chiuso la stagione con un assist in 14 presenze.