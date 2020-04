Mancini: “Zaniolo? Aspettiamo che recuperi. Lui falso 9? Non credo possa farlo”

Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha parlato a Sky soffermandosi su Nicolò Zaniolo: “Vedremo, intanto vediamo se recupera bene al 100%. È un ragazzo così giovane che potrà ancora migliorare a livello tattico e può ricoprire diversi ruoli, questa è una fortuna sia per noi che per lui. Falso 9? Non credo possa ricoprire il ruolo di centravanti”.

Foto: vivoazzurro