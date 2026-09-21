Mancini: “Voglio una squadra dominante. Nei prossimi 4 anni porteremo qualcosa a casa. Di giocatori ne capisco”

21/09/2026 | 15:13:48

Roberto Mancini ha tenuto, pochi minuti fa, la prima conferenza stampa dal ritorno in Azzurro a Coverciano. Nel mirino ci sono le sfide di Nations League contro Belgio, Turchia e Francia. Le parole del CT.

Sul primo obiettivo: “L’obiettivo è che la squadra giochi bene, domini e dia il massimo. Noi vogliamo vincere e siamo positivi. Nel gruppo ci sono molti giovani che sono qua per la prima volta e vogliono dare il massimo per la Nazionale, da loro mi aspetto spensieratezza. Non bisogna pensare alle cose negative: quando uno parte per una nuova avventura, ha voglia di fare qualcosa di bello e nei prossimi quattro anni qualcosa di bello porteremo a casa. Per me è una sfida e un capitolo nuovo della mia carriera. Sono qua per vincere ed è questo l’obiettivo che abbiamo tutti”.

Sui giovani e le responsabilità dei senatori: “Sono curioso di vederli all’opera e di costruire una squadra con questi ragazzi che stanno venendo fuori e hanno qualità tecniche e fisiche importanti. Non sappiamo di quanto tempo avremo bisogno, di certo bisognerà essere veloci a capire se i giocatori che sono qui possono fare parte del progetto. Dai più esperti mi aspetto che ci diano una mano a inserire in fretta i nuovi”.

Sui troppi stranieri in Italia: “Dobbiamo trovare la soluzione a questo problema. Serve trovare giocatori che abbiano qualità tecniche sperando che possano fare il salto di qualità nei loro rispettivi club”.

Foto: Instagram Mancini