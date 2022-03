Mancini: “Vogliamo andare al Mondiale per vincerlo, Chiellini non dovrebbe giocarne due”

Nella conferenza stampa tenuta quest’oggi in vista dei prossimi due impegni della Nazionale, il commissario tecnico Roberto Mancini ha affermato: “La nostra squadra è riuscita a far dei risultati perché è partita da una base che era quella del gioco, questo paga sempre. Tutto quello che abbiamo fatto non era frutto del caso, i ragazzi stanno bene e questa è una cosa importante. Il nostro obiettivo è quello di vincere il mondiale, per farlo serve andare bene in queste due partite”.

Sulla possibilità di non andare al Mondiale: “Allo scenario B pensate voi, allo scenario A ci penso io. Possiamo attaccarci a basi solide, siamo positivi e pensiamo possa andare tutto bene. Non saranno due gare semplici, noi non dovevamo nemmeno esserci qui ma le difficoltà ci stanno”.

Mancini parla anche dei singoli: “Barella e Insigne in Nazionale hanno sempre fatto bene, poi possono capitare momenti in cui i calciatori non sono al massimo. Chiellini non dovrebbe fare due partite, ne parleremo insieme e valuteremo. Donnarumma? Una situazione che non mi preoccupa, meglio averlo con noi che contro. Sono fiducioso perché ho grandi professionisti che hanno costruito dal nulla una vittoria all’Europeo quando nessuno ci credeva”.

Foto: Twitter Nazionale