Mancini: “Vittoria scontata, missione compiuta. Balotelli? Non si può piacere a tutti”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria per 6-0 contro il Liechtenstein: “Missione compiuta, abbiamo preso subito bene questa gara. Il risultato era scontato, ma abbiamo fatto tanti gol. Era importante la concentrazione e l’atteggiamento, abbiamo fatto delle buone azioni, siamo molto contenti. Io spero che gli esordienti rimangano anche più in là. A giugno Bosnia e Grecia saranno due partite importanti per il proseguimento del gruppo. Le parole di Balotelli? Non ho letto, penso che non sia un problema. Non so a cosa si riferisca, ma non deve rimanerci male perché purtroppo non può piacere a tutti”.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro