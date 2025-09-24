Mancini: “Vincere era importante, presto faremo anche i gol. Ci stiamo evolvendo”

24/09/2025 | 23:46:23

Gianluca Mancini ha parlato a Sky Sport: “Con Gasperini ho ritrovato l’attitudine offensiva? Sì, diciamo che ce l’ho sempre avuta. Poi va in base agli allenatori che hai. Il mister, sotto questo aspetto, lavora tanto. Bisogna essere organizzati. Quando entro dentro al campo, faccio degli inserimenti, devo avere la copertura dei centrocampisti. Magari all’inizio veniva fatta un po’ meno perché era l’inizio delle prime partite. Serviva capire i meccanismi anche per gli altri compagni. Stasera l’avevamo studiata così, sapevamo che loro potevano lasciare qualche spazio e l’attaccante loro faceva fatica a prendere il mio inserimento. Due o tre volte a partita si può fare. L’ho fatto due volte e ho fatto quasi due gol. Ma la cosa importante è aver vinto questa partita perché era una partita difficile, in un campo difficile, ed era bello iniziare con tre punti la prima partita in Europa. Le prospettive? L’anno scorso c’è stato quell’episodio che ha rovinato un po’ i nostri piani in Europa, abbiamo tanti giocatori che hanno fatto due finali e un allenatore come Gasperini che l’ha vinta ma è inutile pensare troppo avanti: la nostra è una squadra che si sta evolvendo, bisogna pensare partita dopo partita e giocando così ravvicinato c’è modo per migliorare e crescere ancora di più. Abbiamo un girone difficile, sono tutte gare toste ma l’importante è restare uniti come siamo”.

Foto: Instagram Roma