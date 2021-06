Mancini: “Verratti credo che giocherà. Faremo dei cambi. Biscotto? Non ci riguarda”

Il CT della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Galles, che vale il primo posto nel girone A.

Queste le parole del CT: “Verratti credo che giocherà. Vedremo se dall’inizio o a partita in corso. Marco ha bisogno di giocare. Fino ad oggi, dopo tanti giorni che si allena, sta bene. Vediamo che, se entrerà in campo come è probabile che sia, come starà dopo la fine del primo tempo, le sue sensazioni. Valuteremo lì”.

Biscotto: “Si gioca per vincere, solitamente. Giochiamo per vincere, è il nostro principio e terremo fede a questo. Biscotto? Si usa quando ci sono due squadre che hanno un obiettivo, lo stesso risultato per andare avanti. E’ un problema che non ci riguarda: o andiamo a Londra o ad Amsterdam, non riguarda noi adesso. Non avremo problemi a incontrare una o l’altra: noi giochiamo per vincere una gara difficile visto che è la terza in dieci giorni”.

Su Vialli ultimo a salire sul pullman: rito scaramantico? “Il primo giorno ce lo siamo dimenticati effettivamente giù dal pullman…”.

Sul Galles “E’ una squadra difficile da affrontare. Da anni veleggia nella parte alta del ranking, hanno giocatori di qualità. Sono britannici: forti fisicamente, hanno 4 punti e non sono gli ultimi arrivati. Se non erro sono già arrivati in una semifinale all’Europeo. Cercheremo di vincere, è il nostro obiettivo. Corrono molto, sono fisici e hanno Bale e Ramsey che hanno qualità ed esperienza”.

Sul gioco dell’Italia “E’ dovuta a un momento delicato della nostra Nazionale. C’è stato un ricambio generazionale con giovani che volevano fare anche qualcosa di più. Noi abbiamo vinto 4 Mondiali col nostro gioco, la fase difensiva è fondamentale, serve un bel bilanciamento. Abbiamo provato a cambiare la mentalità cercando di attaccare di più, c’è stato un buon mix ed è merito dei ragazzi di aver assimilato questo gioco”.