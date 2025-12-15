Mancini: “Venivamo da due sconfitte, era importante vincere. Con Fabregas buona chiacchierata”

15/12/2025 | 23:35:07

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Como.

Queste le sue parole: “Era importante, venivamo da due sconfitte consecutive in campionato e quindi dopo la partita di giovedì in Europa volevamo continuare su questa strada. La prestazione è stata molto buona contro una squadra che è veramente forte. Non è più una sorpresa, lo sappiamo, gioca bene a calcio. Stasera siamo stati superiori in tanti aspetti, il Como ha creato veramente poco e noi abbiamo creato tanto. È una vittoria molto meritata.”

Fabregas ti è venuto a cercare subito dopo il fischio finale. Vi avevo visto parlare a lungo, che cosa vi siete detto? “Volevo chiarire l’ultima azione, ci siamo spiegati. Poi mi ha detto che in campo parlo più di lui quando giocava. Fa parte del gioco, bisogna avere la testa sempre a mille e restare concentrati. Se lo facevi tu, lo posso fare anch’io.”

