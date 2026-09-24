Mancini: “Tresoldi? Si sente metà italiano, ma ha dato la parola all’Under 21 della Germania”

24/09/2026 | 20:15:48

Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Belgio: “Abbiamo parlato con Tresoldi, il ragazzo ha detto che in questo momento non può decidere perché ha dato la parola all’allenatore dell’Under tedesca per fare la fase finale dell’Europeo a giugno. Ha detto che si sente 50% taliano e 50% tedesco, speriamo da giugno sarà 51% italiano e 49% tedesco”.

Su Tonali: “Aveva un problema leggero, non ha accusato altri problemi e quindi dovrebbe star bene ed essere a disposizione”.