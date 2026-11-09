Mancini: “Tresoldi? Ci ho parlato, deve sentire il desiderio di giocare per l’Italia. Non abbiamo un regista alla Jorginho”

09/11/2026 | 15:19:02

Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa nel primo giorno di ritiro. L’attesa è per le due sfide di Nations League contro Francia e Belgio.

Su Tresoldi: “Ho parlato con Tresoldi e ci ha parlato anche Ranieri. Credo che lui debba sentire il desiderio di giocare per l’Italia. E’ nato in Italia come suo padre che ha giocato con l’Under 21 e vinto l’Europeo Under 21: penso ci possano essere delle possibilità che scelga l’azzurro. Sa che può essere un giocatore importante per il nostro futuro e speriamo che faccia la scelta giusta”.

Sulla situazione inerente ai giovani in Serie A: “La situazione è più o meno la stessa di prima, così come la percentuale di giovani che vanno in campo. Qualcuno li fa giocare, altri no. Noi però abbiamo l’obbligo di cercarli e di conoscerli, soprattutto i ragazzi che hanno qualità tecniche e che nel giro di poco tempo possano diventare bravi”.

Su Bernardeschi e Cristante: “Li conosciamo e non c’è bisogno di chiamarli adesso per provare. In questo momento voglio valutare dei giovani. Quando ci sarà bisogno di elementi di quel livello, li chiameremo: loro conoscono bene la Nazionale”.

Sul regista: “Romano siamo riusciti a portarlo da noi visto che poteva andare con la Svizzera. E’ un giovane che ha bisogno di giocare e di crescita. Però non è un regista, un Jorginho non lo abbiamo ancora. Tonali ha fatto bene in quella posizione e altri si possono adattare, ma un vero regista non c’è. Speriamo che venga fuori tra i ragazzi che stanno maturando adesso. Uno bravo è Croci della Fiorentina che ho visto: un 2010 che tecnicamente e fisicamente non sfigura con i 2007”.

Su Chiesa: “Non sta giocando e deve trovare la migliore condizione. Ha 29 anni e spero che possa tornare al top per indossare di nuovo la maglia della Nazionale”.

Foto: X Italia