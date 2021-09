Mancini torna sul trionfo a Euro 2020: “Ci ho creduto dal primo giorno. La gara più difficile? Sicuramente la prima”

Quanto è stato importante per il gruppo poter fare cinque o sei sostituzioni?

“Penso che sia stato importante per tutti perché i giocatori erano appena usciti dalla fine di una stagione estenuante, quindi penso che sia stata una cosa molto buona. Abbiamo lavorato in gruppo per molto tempo e i ragazzi che sono venuti dalla panchina sapevano cosa fare. Anzi, devo dire che ogni volta che entravano, davano qualcosa in più, perché quando usciva un giocatore stanco, entrava un giocatore fresco con la voglia di migliorare la squadra – e non è sempre così. Devo dire che sono stati bravissimi, tutti, ogni volta, in ogni partita quelli che sono entrati hanno fatto qualcosa di speciale. È importante che l’identità della squadra rimanga la stessa anche quando cambiamo tre o quattro giocatori. Tutti sanno cosa fare e il prodotto finale non cambia”.