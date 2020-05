Mancini: “Tonali sa fare tutto e migliorerà ancora. Balotelli? E che devo dire…”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, è intervenuto a Radio Deejay soffermandosi anche su Sandro Tonali e Mario Balotelli: “Tonali è uno dei più giovani che abbiamo, se andrà a giocare in una squadra che farà le coppe accumulerà più esperienza, quando giocherà a certi livelli migliorerà notevolmente sotto tutti i punti di vista. Nel centrocampo a tre può giocare davanti alla difesa e da interno, ha un bel tiro sa fare gol, sa iniziare l’azione, può fare tutto. Mario? E che devo dire? Spero sia tornato ad allenarsi”, dice ridendo il ct azzurro. “Scudetto? Lazio e Juve se la giocheranno fino alla fine, ma da quando si è ripreso a giocare in Bundesliga è di fatto saltato il fattore campo. Credo che anche l’Inter possa ancora avere delle possibilità, secondo me potrebbero esserci delle sorprese, poi è chiaro che la Juve rimane avvantaggiata perché ha una rosa molta ampia”, ha chiuso Mancini.

Foto: Twitter ufficiale VivoAzzurro