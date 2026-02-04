Mancini: “Tirana resterà nel mio cuore. La fascia di capitano della Roma significa tanto”

04/02/2026 | 19:00:40

Gianluca Mancini ha parlato ai canali ufficiali della Roma, festeggiando le 300 presenze con i giallorossi: “È un motivo d’orgoglio, se ripenso a quando sono arrivato, ai primi giorni qua a Trigoria, alla conferenza di benvenuto. Riavvolgo il nastro, è sicuramente un’emozione fortissima, il cuore che ba a 2.000. Sono tutti i momenti che ho dentro di me e che mi porterò per sempre dentro di me. Farlo con la maglia della Roma addosso è un privilegio. Vedendo anche chi l’ha indossata e chi fa parte di questo club, 300 presenze con questa maglia, è un onore e spero di continuare a farlo come lo sto facendo con massimo impegno e grandissima dedizione. La fascia da capitano della Roma per me vuol dire tanto. Mi riallaccia a quello che ho detto prima, all’anno dello scudetto, a uomini che alcuni ho conosciuto: importanti per il calcio, ma soprattutto per la Roma. Già solo portare la fascia che hanno indossato loro è sempre un’emozione. Rappresenti una squadra, un popolo, una città, un’idea di romanismo che è qualcosa di unico, inspiegabile. Quando ce l’hai sul braccio la devi portare al 100% in tutto e per tutto. Vincere il primo trofeo va oltre il gol, va oltre tutto. Abbiamo reso felici tanti tifosi in quella stagione, e anche noi stessi. Abbiamo visto Roma gioire anche nel post partita, con tantissima gente sotto il nostro pullman. Questi sono ricordi bellissimi e non c’è niente di meglio che ricordare queste foto, questi momenti, queste emozioni. Tirana, come diciamo noi, Tirana è per sempre. E sarà così”.

Foto: Instagram Roma