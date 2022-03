Mancini suona la carica: “Abbiamo la convinzione di poter raggiungere l’obiettivo”

Per la Nazionale è la vigilia dell’attesissima partita contro la Macedonia del Nord, primo dei due incontri che gli azzurri devono vincere per strappare il pass necessario per l’accesso al prossimo Campionato del Mondo che si terrà in Qatar fra novembre e dicembre. Il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini negli ultimi giorni ha provato ad allontanare i pensieri negativi sottolineando più volte la forza della squadra, ricordando l’orgoglio per l’Europeo vinto in estate.

Questa sera, il commissario tecnico ha pubblicato il seguente messaggio sul proprio profilo Twitter: “Arrivati a Palermo con la convinzione di chi ha le qualità e l’umiltà per raggiungere l’obiettivo prefissato”.

Foto: Twitter Italia