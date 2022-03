Mancini sul suo futuro: “Allineato su tutto con Gravina, ma ne riparleremo nei prossimi giorni”

Roberto Mancini torna a parlare e lo fa alla vigilia della partita contro la Turchia, altra eliminata dalle semifinali playoff per accedere al Mondiale. Inevitabile toccare il tema futuro, sul quale l’orientamento pare essere quello della riconferma: “Ho parlato con il Presidente Gravina in questi giorni, siamo allineati su tutto. Fa piacere, ma ne riparleremo nei prossimi giorni perché ora bisogna pensare a questa partita, poi discuteremo con calma circa quali saranno cose da migliorare per il futuro.

È necessario un nuovo ciclo dal quale ripartire, ci saranno partite importanti anche in futuro. I ragazzi in questi anni hanno meritato tanto, è ingeneroso parlare solo dell’Europeo, è stato un tragitto lungo tre anni con una serie di partite senza sconfitte, sono meriti da riconoscere. Perché ci siamo smarriti dopo l’Europeo? Ora è inutile cercare spiegazioni, avremmo dovuto vincere il Girone con almeno due punti di vantaggio sulla Svizzera. È successo quello che è successo, dobbiamo accettarlo. Saranno inseriti ragazzi giovani, ma è fondamentale che trovino e troveranno spazio con i propri club“.

Foto: Twitter Azzurri