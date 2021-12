Mancini sugli spareggi: “Abbiamo tre mesi per prepararci bene, vogliamo andare al Mondiale e vincerlo”

Roberto Mancini, nell’ambito di una serata evento di Jesi in memoria di Gianni Rossetti, ha parlato in collegamento da Roma della Nazionale: “Abbiamo tre mesi per prepararci bene. All’appuntamento con gli spareggi è importante arrivarci con tutti i giocatori dell’Europeo e quelli che già fanno parte della Nazionale in buona forma. Abbiamo avuto troppe assenze in questi mesi e poi ci sta pure di vivere momenti di difficoltà, anche questo è il bello del calcio e dello sport in generale. Spinazzola è stato il miglior terzino dell’Europeo, se tornerà in campo a gennaio avrà un paio di mesi per ritrovare la giusta condizione. Il nostro obiettivo è andare al Mondiale e vincerlo”.

FOTO: Twitter Azzurri