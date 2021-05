Mancini su Verratti: “L’ho sentito, spero di convocarlo. Siamo entrambi fiduciosi”

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, nel corso di un’intervista a Sky Sport, a meno di un mese dall’esordio all’Europei ha spiegato come sta vivendo questa importante attesa. “Sicuramente sarà una cosa molto bella. L’importante adesso è che non ci siano più sorprese a livelli di infortuni per avere tutti i giocatori a disposizione e poter scegliere tranquillamente”. Su Verratti: “Manca ancora un mese e sono abbastanza fiducioso. L’ho sentito e anche lui è fiducioso. Vedremo nelle prossime settimane”. Infine sulla forza dell’Italia: “Siamo partiti da una situazione difficile. Abbiamo puntato sui giovani e credo che abbiamo fatto bene. I giocatori più esperti li hanno aiutati sia dentro che fuori dal campo e quindi si è venuto a creare un buon feeling. Credo che sia una cosa fondamentale”.

FOTO: Twitter Italia