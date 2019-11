Mancini su Ronaldo: “Non so cosa sia successo, ma i giocatori devono rispettare l’allenatore”

Roberto Mancini, durante l’odierna conferenza stampa, ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: “Adesso non conosco i fatti, ho solo letto cosa può essere successo ieri, non so se corrisponde a realtà. I calciatori devono avere rispetto per allenatore e compagni di squadra, poi alle volte si può avere un comportamento non in linea. Può capitare. Chiederà scusa e passerà”.

Foto: vivoazzurro