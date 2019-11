Mancini su Kean: “Trovi un club che lo faccia giocare e potrà venire all’Europeo”

Arrivano altre dichiarazioni di Roberto Mancini. Il commissario tecnico della Nazionale ha parlato anche di Kean ai microfoni di Rai Sport: “Sorteggio? Il Portogallo in terza fascia è illogico, è tra le migliori d’Europa e campione uscente… Ma il sorteggio si basa sui gironi, sei sono le teste di serie e qualcuno per forza doveva andare in seconda o terza fascia. Kean? Io spero che possa trovare un club che lo metta nelle condizioni di giocare sempre: se fosse così è uno dei giocatori che può venire ad Euro 2020, ma dipende da cosa farà da qui a maggio”, ha chiuso Mancini.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro