Mancini su Joao Pedro: “Gioca in Italia da tanti anni, sappiamo che le sue qualità sono elevate”

Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha parlato così a Sky Sport della possibilità di convocare l’attaccante del Cagliari Joao Pedro per gli spareggi di marzo: “Gioca in Italia da tanti anni, sappiamo tutti che ha qualità tecniche elevate. Ci sono tanti giocatori che possono crescere tanto e per me sarà importante andare al Mondiale perché credo ci siano 10-12 giocatori che possono migliorare molto andando al Mondiale, se ci andremo”. Foto: Twitter personale Mancini