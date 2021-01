Mancini su Inter-Juve: “Decisiva per i bianconeri, non possono perdere altri punti. A Pirlo serve tempo”

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato così di Inter-Juve nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport: “Inter-Juve è ancora la sfida tra le due favorite? Sì, l’Inter è cresciuta negli anni, ha giocatori forti ed è pronta per vincere. La Juve ha ancora la rosa più competitiva e l’esperienza di 9 scudetti.

Per chi conta di più? Per la Juve è quasi decisiva. Non può perdere altri punti, con 3 squadre davanti. Anche se ha una partita in meno.

Pirlo? Gli serve tempo. Precisiamo. Inter e Juve sono le più attrezzate, restano le favorite, ma non significa che vinca di sicuro una delle due. Il Milan, per esempio, può anche arrivare in fondo. Ormai bisogna prenderne atto. Non mi aspettavo che facesse così bene. Non si vince così tanto per caso”.