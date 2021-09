Mancini su Immobile: “Per me non è un problema. Magari al Mondiale fa 8 gol”

Roberto Mancini, ct della Nazionale azzurra, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Lituania di Reggio Emilia. Ecco le sue dichiarazioni:

Volevo chiedere il suo punto di vista su Immobile.

“Sai cosa mi sembra con queste domande, di essere tornati ai tempi di Mario Balotelli…

Premesso che io non ho alcun tipo di problema, abbiamo vinto l’Europeo in 26 e Ciro è sempre stato titolare. Poi in due partite ha fatto gol, altre volte ci è andato vicino. Alcune volte la palla non entra, capita: io devo dirgli, certo, di fare certi movimenti ma non vedo un grande problema. Ha sempre fatto gol, magari al Mondiale fa 8 gol e vinciamo”.

Foto: Twitter Azzurri