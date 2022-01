Mancini: “Strano non aver dato il Pallone d’Oro a Jorginho. Balotelli? L’ho visto maturato”

In una lunga intervista rilasciata al Daily Mail, il CT della Nazionale, Roberto Mancini, ha trattato diversi temi, parlando di Premier e di alcuni singoli dell’Italia. Queste le sue parole: “La Premier? Era tutto così diverso dall’Italia, nuovi giocatori, un paese nuovo, il miglior campionato del mondo e tanti tifosi allo stadio solo per tifare la loro squadra…”. Ci sono momenti indimenticabili, come l’attacco alla squadra, che senza Tourè out per la Coppa d’Africa ha bisogno di una scossa… “Era un periodo complicato e avevo bisogno di ottenere una reazione da voi. Poi quello dell’Everton è un pessimo stadio, avevamo sempre problemi lì, e abbiamo perso uno a zero. Quindi ho pensato: ‘come faccio ad avere una reazione da questi ragazzi?’. E vi ho detto che senza Yaya Toure, eravate una squadra di m***a! I giocatori ce l’avevano tutti quanti con me, hanno cominciato a urlare, ma dopo quella partita le abbiamo vinte praticamente tutte…”.

IL TITOLO – “Penso a quel match molto spesso e mi vengono i brividi, è una delle vittorie più belle di sempre. Qualcuno di recente mi ha fatto vedere il video del gol di Aguero, mi sono emozionato tantissimo. Quella rete Sergio l’ha fatta per ognuno di noi”. Richards però si chiede se sia stato più stressante quel finale di partita o i rigori nella finale degli Europei… “È diverso, i rigori sono sempre molto complicati, tu stai lì e aspetti, speri che l’avversario sbagli o che il tuo portiere la pari”. In ogni caso, l’esperienza al City per Mancini è indimenticabile. “Manchester mi ha aperto la mente a un modo diverso di fare calcio, ecco perché è molto importante per un allenatore venire a lavorare in Inghilterra. Il Manchester City è un pezzo della mia vita, un pezzo del mio cuore, sono orgoglioso perché abbiamo cambiato le cose in città. Con lo United che aveva Ferguson era difficile ottenere quello che noi abbiamo ottenuto, il che mi rende molto felice, molto orgoglioso. È bello, perché quando vinci hai un posto nella storia di un club”.