Mancini: “Sto vivendo male il momento della Samp. Spero in un futuro societario solido”

Il CT della Nazionale, Roberto Mancini, è stato ospite della Milano Football Week organizzata da La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato di tantissimi temi.

Queste le sue parole: “Scudetto del Napoli? È una città particolare proprio per questo, chi ha vissuto e lavorato a Napoli può godere di emozioni incredibili”.

Martedì si giocherà il ritorno dell’euroderby. “È una cosa importante per Milano e per l’Italia, peccato che una delle due debba andare fuori”.

Ma c’è così tanta differenza rispetto a City e Real? “Tra le squadre sì, però poi si va in finale e nei 90 minuti può succedere di tutto. Sulle due partite sarebbe molto complicato, però in finale chi lo sa”.

Sono giorni molto complicati per i tifosi della Sampdoria. “Io la sto vivendo male, sono stati 15 anni della mia vita, abbiamo vinto quasi tutto e vedere la Samp in questa situazione è difficile. Io spero che i tifosi stiano vicini alla squadra e che la cosa si possa risolvere abbastanza bene. Pensare alla Samp che vada a finire non so dove sarebbe molto drammatico e brutto per chi ha vissuto quell’epoca. Spero solo in un futuro societario solido”.

Foto: Instagram Mancini