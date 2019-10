Mancini: “Spero che l’Olimpico sia abbastanza pieno. Insigne può darci tanto”

Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport:

“Spero che l’Olimpico sia abbastanza pieno. Chiaramente non sarà come ai tempi di Italia 90 che fu meraviglioso, lo sarà agli Europei”.

Insigne meglio in Nazionale che nel club. Cosa ti aspetti da lui?

“Credo quello che si aspetti Ancelotti. Insigne ha grande qualità e se corre per tornare indietro perde un po’ di imprevedibilità sotto porta. Credo che anche Carlo abbia grande fiducia in lui, noi sappiamo che ci può dare tanto”.

Tanti giocatori di tante squadre di club diverse. E’ difficile?

“E’ un po’ più difficile, almeno all’inizio perchè quando imposti una nuova squadra e hai cinque, sei giocatori dello stesso club è un po’ più semplice. Devo dire che abbiamo avuto giocatori di diverse squadre che hanno avuto un buon feeling”.

Ieri tante emozioni. La visita ai bimbi del Bambin Gesù, Gianluca Vialli con te e la visita di Mihajlovic.

“E’ un grande piacere che Luca sia qui perchè ritrovarsi a lavorare insieme dopo tanto tempo è bella. Ieri abbiamo visto Sinisa che sta bene e poi la visita ai bimbi del Bamin Gesù è stata importante. I bambini hanno una forza interiore che forse noi non abbiamo”.

Foto: vivoazzurro