Mancini: “Speriamo che Pio faccia ancora tanti gol. Le condizioni di Frattesi? Nulla di che, penso che starà fermo un paio di giorni”

12/11/2026 | 23:32:02

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro la Francia. Queste le sue parole:

“I cambi? A destra serviva un giocatore veloce, perché Seba era un po’ affaticato. Dimarco ci poteva portare gol anche da calcio da fermo, non è un’ala ma sa fare bene quel ruolo. Le potenzialità di Pio? Speriamo che faccia ancora tanti gol, Gigi Riva è lì a 35 da una vita… Speriamo che qualcuno lo superi, abbiamo bisogno dei gol di Pio e anche degli altri, ma lui può segnarne tanti. Le condizioni di Frattesi? Non ha nulla di che, penso starà fermo un paio di giorni”.

Foto: Instagram Mancini