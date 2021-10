Mancini: “Spagna tecnicamente una delle migliori, ma ho buone sensazioni. Vi spiego perché ho scelto Bernardeschi”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per dire la sua sulla sfida tra gli Azzurri e la Spagna. Ecco le dichiarazioni.

Sulla partita

“Le sensazioni sono buone, come sempre prima di una partita importante e bella come questa. Cosa ha l’Italia in più della Spagna? È diverso il momento, all’Europeo venivamo da 5 partite intense. Tecnicamente è una delle squadre migliori, spero sarà una bellissima partita”.

Sulla scelta di schierare un tridente senza centravanti

“Ho scelto Bernardeschi perché abbiamo già giocato così altre volte facendo bene, non daranno punti di riferimento e i tre possono scambiarsi. Vedremo come andrà”.

Foto: Twitter Italia