Mancini: “Siamo stati bravi dal primo minuto. Insigne? L’ho visto brillante per tutta la settimana”

Il ct dell’Italia, Roberto Mancini al termine della gara vinta per 3-0 contro la Grecia ha commentato così ai microfoni di Rai Sport: “Non è stata la migliore Italia della mia gestione, ma l’importante è che siamo migliorati. Siamo stati bravi dal primo minuto e l’abbiamo messa nel giusto senso. Ora l’aspetto più importante è valutare perché non abbiamo fatto il quarto gol nel secondo tempo: dovevamo sfruttare le occasioni, spingere di più e non fare troppo possesso. Bene anche non subire gol. Insigne? Non era semplice scegliere per noi. Avevo visto in settimana abbastanza brillante Lorenzo, ma lasciare fuori Bernardeschi, Pavoletti e Quagliarella non è semplice. Ma pensavo fosse la scelta giusta”. Sul primato del girone: “Siamo un po’ avanti, l’atteggiamento è giustissimo. Anche la Nations League non è stata negativa, potevamo andare in finale”.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro