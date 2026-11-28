Mancini si confessa: “Mi sono pentito subito di aver lasciato la Nazionale. Io vinco il Mondiale”

28/11/2026 | 10:15:00

Il commissario tecnico azzurro si racconta in un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport . Dal suo addio all’Italia nel 2023 all’esperienza in Arabia Saudita, passando per il ricordo di Vialli, il rapporto con i giovani e le ambizioni in vista del Mondiale. Roberto Mancini torna a parlare del passato e guarda al futuro con grande ambizione. Nell’intervista esclusiva concessa a per il Corriere dello Sport, il commissario tecnico della Nazionale affronta alcuni dei momenti più discussi della propria carriera, a partire dalla separazione dall’Italia nell’estate del 2023 e dal successivo trasferimento in Arabia Saudita. Proprio su quell’addio Mancini riconosce le proprie responsabilità. Alla base della rottura, secondo il suo racconto, ci sarebbe stata una mancanza di comunicazione con l’allora presidente federale Gabriele Gravina. “Pensavo da un po’ di mesi che lui fosse probabilmente intenzionato a cambiarmi alle prime difficoltà”, spiega il tecnico, ricordando le discussioni rimaste senza una soluzione sul tema dello staff. Dopo la Nations League in Olanda, tra i due ci sarebbe stato anche un mese di silenzio. Mancini ammette di aver iniziato a parlare con gli arabi in quel periodo, pur sostenendo di non aver ancora firmato alcun accordo. Ripensando alla scelta, individua soprattutto un errore di valutazione: “Io non volevo andarmene, sinceramente. Avrei voluto rimanere, non era mia intenzione lasciare”. E alla domanda su quando abbia capito di aver sbagliato, risponde senza giri di parole: “Subito. Ma non potevo più tornare indietro”. Il rimpianto riguarda anche il mancato confronto diretto con Gravina: “Avrei dovuto prendere un aereo, volare a Roma e chiarirmi col presidente”. Nel racconto trova spazio anche Gianluca Vialli, figura che avrebbe potuto cambiare il corso degli eventi. Mancini è convinto che la presenza dell’amico avrebbe potuto favorire un chiarimento: “Se ci fosse stato Luca avremmo parlato e quindi avremmo risolto tante cose”. Un passaggio particolarmente significativo, legato al rapporto umano e professionale che aveva accompagnato i due durante l’esperienza in Nazionale. Il ct ricorda inoltre Siniša Mihajlović, descrivendolo come “un falso duro, un cuore enorme”. Lo sguardo si sposta poi sul presente e sulle ambizioni azzurre. Mancini non nasconde le proprie aspettative e lancia un messaggio chiaro: “Io vinco il Mondiale”. Una dichiarazione che racconta la fiducia nelle possibilità della Nazionale e la volontà di puntare al massimo traguardo. Il commissario tecnico si sofferma anche sulla presenza degli italiani in Serie A, giudicata troppo bassa: “Solo il 30% di italiani: imbarazzante”. Per Mancini ci sono giovani di grande qualità che devono avere l’opportunità di crescere attraverso partite importanti. Tra i temi affrontati anche il rapporto tra club e Nazionale. Secondo il ct, le società non mostrerebbero sufficiente interesse nei confronti della selezione azzurra. Mancini torna inoltre sulle sconfitte contro il Belgio, considerate più utili e formative rispetto alle due partite disputate contro la Francia. Un ragionamento che mette al centro il percorso di crescita del gruppo e la necessità di trasformare anche le difficoltà in occasioni di miglioramento. Infine, spazio alla Serie A e alla corsa scudetto. “Mancini riconosce all’Inter la qualità complessiva più alta, ma non considera la Lazio fuori dai giochi e indica la Roma come possibile vincitrice del campionato”.

foto: instagram Mancini