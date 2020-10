Mancini: «Sensazioni positive su Chiellini. In attacco qualcuno deve soffrire a stare fuori»

«Ho ancora un paio di dubbi, devo valutare la condizione fisiche di alcuni calciatori, ma non sono troppi gli interrogativi in vista della partita di domani contro la Polonia». Esordisce così il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini nella consueta conferenza stampa pre-match. Si parte dal reparto offensivo. «Immobile, Belotti, Kean, tutti vogliono giocare. Non ce n’è uno al quale piaccia stare in panchina, noi però abbiamo un modulo di gioco ben costruito e, finché non cambiamo qualcosa, là davanti qualcuno deve soffrire». In difesa dovrebbe esserci il capitano. «Speriamo che Chiellini possa scendere in campo domani, ora sta molto meglio rispetto a quando è arrivato. Valuteremo domani, ma siamo abbastanza positivi». Il ct è contento della crescita dei suoi ragazzi. «Speravo che partita dopo partita la squadra migliorasse e così è stato. Molto bravi i ragazzi: il merito è loro, sono stati rapidi ad apprendere. Sono due partite importanti, non so se saranno già decisive. Turn over? Non abbiamo programmato niente. Prima questa gara contro la Polonia, poi valuteremo».

Foto: Twitter Italia