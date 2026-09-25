Mancini: “Se i tre Mondiali non giocati pesano? Un po’, dobbiamo pensare positivo e non sempre a ciò che è accaduto”

25/09/2026 | 23:37:23

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro il Belgio. Queste le sue parole:

“La differenza tra primo tempo e i primi 25 del secondo? Sicuramente ci sono stati pensieri del passato e abbiamo giocato con una squadra forte che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Non siamo stati corti, abbiamo dato troppo spazio e loro hanno giocato meglio. Nella ripresa per 25 minuti abbiamo fatto bene, avuto occasioni recuperando tante seconde palle. Sul secondo gol poi abbiamo lasciato troppo campo aperto e lì è finita. Dobbiamo ripartire da quello che sono le cose buone viste nei primi 25 minuti della ripresa, siamo stati molto aggressivi recuperando tutte le seconde palle e non abbiamo concesso nulla. Non dobbiamo forzare quando non c’è spazio. Se il passato e i tre mondiali non giocati pesano? È una cosa che pesa un po’, ma dobbiamo lasciarla andare. Non possiamo pensare a ciò che è stato, dobbiamo pensare positivo e non sempre a ciò che è accaduto perché non si può cambiare”.

Foto: Instagram Mancini