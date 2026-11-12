Mancini: “Sarà una partita molto difficile. Anche con qualche assenza la Francia resta una grande squadra”

12/11/2026 | 20:19:19

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni della RAI a pochi minuti dal match contro la Francia. Queste le sue parole:

“Se oggi sarà più difficile rispetto alla partita giocata in casa loro? Sarà una partita molto difficile, anche se la Francia è priva di qualche giocatore importante è sempre una grande squadra. Proveremo a fare meno errori. Se Frattesi è uno dei migliori in Serie A in questo momento? Sta giocando con continuità, sicuramente è uno dei migliori per rendimento”.

Foto: Instagram Mancini